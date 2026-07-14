Violenta aggressione a Corte de’ Cortesi: colpito alla testa con una chiave inglese

Violenta aggressione nel pomeriggio a Corte de’ Cortesi, dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito al termine di una lite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 23enne, residente in provincia di Milano ma impiegato in un’azienda della zona, avrebbe avuto un acceso diverbio con un collega. La discussione sarebbe poi degenerata, e il giovane sarebbe stato colpito alla testa con una chiave inglese.

Dopo l’aggressione il 23enne è riuscito ad allontanarsi e ha trovato rifugio all’interno del municipio del paese, da dove è stato lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Vescovato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare il presunto aggressore, che al momento non sarebbe ancora stato rintracciato. Il ferito è stato trasportato all’Ospedale di Cremona in codice giallo per le cure del caso.

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