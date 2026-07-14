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Cronaca

Soncino, infortunio sul lavoro per giardiniere di 64 anni

Questa mattina in un'abitazione di via Stazzi. L'uomo non è grave

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Incidente sul lavoro questa mattina alle 10 a Soncino, nel giardino di un’abitazione di via Stazzi. Un operaio vivaista stava facendo manutenzione alle piante ed è caduto mentre si trovava sul pianale del camioncino su cui operava.

L’impatto al suolo, da un’altezza di circa 1 metro e mezzo, ha procurato all’uomo alcune contusioni e subito è stato attivato il soccorso sanitario con l’arrivo di un’ambulanza della Croce Verde. Il 64enne, residente nel Cremonese, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Crema. Sul posto i carabinieri di Romanengo e il personale di Ats Val Padana.

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