Cambio al vertice del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Cremona

Cambio al comando del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona. Dopo tre anni di servizio, il tenente Giulia Consales lascia l’incarico per assumere il comando della Compagnia di Tempio Pausania, in Sardegna.

Durante la permanenza a Cremona, Consales ha coordinato importanti indagini a tutela della legalità economico-finanziaria, anche oltre i confini della provincia, con particolare attenzione al contrasto delle frodi fiscali e all’aggressione dei patrimoni accumulati illecitamente.

A raccoglierne il testimone è il tenente Bianca Cimini, proveniente dall’Accademia della Guardia di Finanza, dove ha frequentato il 121° corso quinquennale “Zanzur IV”, conseguendo la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza all’Università di Bergamo.

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cremona, colonnello Massimo Dell’Anna, ha rivolto un sentito ringraziamento al tenente Consales per l’incondizionato impegno ed il grande entusiasmo dimostrati durante la sua permanenza triennale nella provincia cremonese, dando al tempo stesso il benvenuto al tenente Cimini con l’auspicio di un rapido e felice inserimento nella realtà cremonese e di ulteriori successi nell’interesse del Corpo e del Paese.

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