Balaustra sul Morbasco: ora i lavori possono iniziare, individuata la ditta

Aggiudicati i lavori lungo viale Po per il rifacimento della balaustra sul Morbasco danneggiata durante il temporale del 4 luglio 2022. A vincere la gara indetta dal Comune è una ditta novarese, la DE.BO 3 srl, con un ribasso del 14,78% sull’importo del progetto. La spesa dunque sarà pari a 163.135 euro, di cu 144.467 per lavori e il resto per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA (10%).

Alla data del 26 maggio, termine ultimo per la presentazione delle offerte, erano arrivate in Comune 7 offerte, questa è stata ritenuta la più congrua.

Il progetto esecutivo del restauro, realizzato da Centropadane Engineering era stato approvato lo scorso febbraio in Giunta per un costo di 280mila euro. Un intervento, quello che finalmente vedrà la luce, che ha dovuto fare i conti sia con il valore storico della balaustra sia con i vincoli ambientali in quanto inserita nel parco del Po e del Morbasco.

Buona parte degli elementi decorativi in ghisa che raffigurano delfini erano stati recuperati e da allora custoditi nei magazzini comunali; per questi si prevede il recupero e la ricollocazione secondo il disegno originario su nuovi telai metallici. Le parti realizzate ex novo saranno evidenziate per differenziarle da quelle originarie.

Con l’occasione verrà anche sistemato il cordolo che divide le corsie del viale destinate a pedoni e ciclisti e saranno installati dissuasori contro la sosta delle auto.

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