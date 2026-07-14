Ubriaco, aggredisce i Carabinieri: denunciato per resistenza e multato per ubriachezza molesta

Pomeriggio movimentato quello del 12 luglio in una piazza centrale di Cremona, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato il degenerare di una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. Protagonista in negativo della vicenda è un uomo di 39 anni, residente in provincia di Bolzano, con precedenti di polizia a carico, che è stato infine denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’allarme è scattato poco dopo le 18.15 all’interno di un bar. L’uomo, in evidente e forte stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha iniziato a infastidire in modo insistente sia i dipendenti dell’esercizio commerciale che gli avventori presenti. Per riportare la situazione alla normalità, è stata inviata sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri.

I militari, giunti rapidamente, hanno cercato di instaurare un dialogo per calmare il soggetto e procedere alla sua identificazione. Tuttavia, alla vista delle divise e con il chiaro intento di sottrarsi ai controlli, l’uomo ha reagito in maniera violenta. Dopo aver rivolto ingiurie agli operatori, è passato alle vie di fatto aggredendoli con spintoni e sferrando alcune gomitate.

Mantenendo il sangue freddo e applicando le corrette procedure operative, i Carabinieri sono riusciti, seppur con fatica data la foga del soggetto, a immobilizzarlo in sicurezza. Grazie alla professionalità dei militari, la colluttazione è stata contenuta e si è conclusa senza che nessuno, né tra gli operatori né tra i passanti, riportasse ferite.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

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