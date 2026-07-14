Politecnico, al campus di Cremona pronti alla laurea 25 studenti

Nuovo traguardo accademico per il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano. Giovedì 16 luglio saranno infatti 25 gli studenti che conseguiranno la laurea triennale nei corsi di Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica, al termine di un percorso di studi che coniuga solide competenze scientifiche, attività progettuali e stretto rapporto con il mondo delle imprese.

La giornata si aprirà alle 9 con la discussione dei project work degli studenti di Ingegneria Gestionale, che proseguirà fino alle 12. Gli elaborati finali sono il risultato delle esperienze svolte all’interno delle aziende e rappresentano un’importante occasione per mettere in pratica competenze teoriche, strumenti di analisi, capacità organizzative e problem solving.

Per gli studenti di Ingegneria Informatica, invece, la prova finale consiste nella presentazione di progetti sviluppati durante il percorso universitario, a testimonianza di una formazione fortemente orientata all’innovazione tecnologica e alla progettazione di soluzioni digitali applicabili in contesti reali.

Le proclamazioni si terranno alle 12.30 per i 16 laureandi in Ingegneria Gestionale e alle 13.15 per i 9 studenti di Ingegneria Informatica.

Secondo i dati più recenti del Career Service del Politecnico di Milano, la formazione ingegneristica continua a garantire ottime prospettive occupazionali già al termine della laurea triennale: a un anno dal conseguimento del titolo risulta occupato il 96% dei laureati in Ingegneria, mentre il 34% trova lavoro ancora prima della proclamazione. Un risultato che conferma la forte spendibilità delle competenze acquisite durante il percorso universitario.

Il corso di Ingegneria Gestionale forma professionisti capaci di integrare competenze tecnologiche e manageriali, con particolare attenzione all’innovazione, all’ottimizzazione dei processi produttivi e alla trasformazione digitale delle imprese. Il corso di Ingegneria Informatica prepara invece figure specializzate nello sviluppo di software, applicazioni, reti e sistemi digitali, in un settore sempre più strategico per la competitività delle aziende.

Le lauree coincidono inoltre con l’avvio della nuova campagna di immatricolazioni: mentre alcuni studenti concludono il percorso triennale, altri si preparano a iniziare la propria esperienza universitaria nel Campus di Cremona, che offre un ambiente formativo moderno, caratterizzato da un rapporto diretto con i docenti, una didattica fortemente orientata ai progetti e un costante dialogo con il tessuto produttivo del territorio.

Tra i laureandi di Ingegneria Gestionale figurano Anna Beltrami, con una tesi sulla gestione della compliance HSE nel Gruppo Mauro Saviola, Aurora Bonfanti, Marcello Botti, autore di un lavoro sull’ottimizzazione di una linea di assemblaggio manuale, Nicolò Calzi, Lucio Achille Carlucci, che ha analizzato il livello di maturità digitale delle aziende delle province di Cremona e Mantova, Chiara Casella, con uno studio sulle modifiche agli ordini cliente e il loro impatto sulla produzione, Philip Carl Janssen, che ha approfondito l’implementazione di un sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 50001 nel sito ABB di Tremezzina, Riccardo Kaja, Giorgia Madeo, Luca Malanca, Matteo Marcellini, Sofia Arcangela Pasquale, con una ricerca sull’analisi e l’ottimizzazione dei carichi di lavoro nel controllo qualità, Arianna Pisaroni, che ha studiato i costi di trasporto nel Nord Europa in un contesto di instabilità geopolitica, Alessandro Rancati, Edoardo Rossetto e Riccardo Scalmani.

Per Ingegneria Informatica conseguiranno invece la laurea Enrico Bagni, Daniel Berlonghi, Tobia Dal Cero, Fabrizio Giacona, Mohammed Hajjioiui, Sophia Mandonico, Alessandro Murtas ed Edoardo Nicitra.

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