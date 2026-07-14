Zone a rischio sotto la lente delle forze dell’ordine: maxi controlli dopo l’omicidio di Youssef

Maxi blitz interforze a Crema nel tardo pomeriggio di oggi, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi che ha blindato piazza di Rauso per poi estendersi al resto della città.

L’operazione ad alto impatto, coordinata dalla Prefettura di Cremona, ha visto l’impiego di decine di pattuglie e decine di uomini tra Polizia di Stato – supportata dalla Squadra Mobile di Milano –, Carabinieri delle compagnie di Crema e Cremona, agenti della Polizia Locale, militari della Guardia di Finanza con unità cinofile.

Una missione duplice: dare una risposta forte dello Stato e passare al setaccio le zone da tempo nell’occhio del ciclone per episodi di spaccio, violenze e vandalismi, e al contempo supportare le indagini a pochissimi giorni di distanza dall’omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato a morte sabato sera in via Cresmiero, nei pressi di Porta Ombriano.

Gli agenti hanno controllato in modo capillare le abitazioni, le aree verdi intorno al complesso di case popolari di piazza di Rauso e via Edallo, concentrandosi in particolare sulla zona dei garage. Proprio all’interno dei sotterranei, grazie all’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, è stata rinvenuta e sequestrata dell’hashish, nascosta all’interno di uno scooter di quella che a Crema è diventata una città sotterranea senza regole.

Numerosi i residenti che hanno assistito alle operazioni e collaborato con agenti e militari.

L’attività investigativa sul delitto viaggia in parallelo a ritmo serrato. Per l’omicidio del giovane diciannovenne l’Autorità Giudiziaria ha già emesso i primi provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti ragazzi che verranno sottoposti a interrogatorio nella mattinata di mercoledì.

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