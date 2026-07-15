Ancora violenza in centro: 29enne ferito a una guancia con una bottiglia

Ennesimo episodio di violenza in centro storico a Cremona nella notte tra martedì e mercoledì. Mancavano una manciata di minuti alle 3 quando in piazza Stradivari è scoppiata una lite, che è presto degenerata. Ad avere la peggio è stato un uomo di 29 anni.

Come lui stesso ha raccontato ai Carabinieri del Radiomobile di Cremona, intervenuti tempestivamente insieme ai soccorritori del 118, tutto sarebbe iniziato da una discussione, avuta con un conoscente. Quest’ultimo però, ad un certo punto ha afferrato una bottiglia di vetro rotta, ferendo l’altro alla guancia.

Il 29enne è stato quindi soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice giallo. I carabinieri invece hanno subito dato il via alle indagini: a questo proposito verranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di piazza Stradivari.

Il presunto aggressore, che subito dopo si è dato alla fuga, è attualmente in fase di identificazione.

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