Cremonese, Fellipe Jack: “Spero di far bene anche quest’anno per poter aiutare la squadra”

Da San Paolo a Cremona inseguendo il sogno di diventare calciatore. Dopo l’esperienza nel prestigioso settore giovanile del Palmeiras e due anni e mezzo in forza al Como, il nuovo difensore grigiorosso Fellipe Jack è approdato all’ombra del Torrazzo per rinforzare la retroguardia a disposizione di mister Giampaolo. Il classe 2006 si è raccontato attraverso una breve intervista rilasciata al suo arrivo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

Come è nata la tua passione per il calcio?

“Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, avevo 5 anni e sono partito dal calcio a cinque in Brasile. Poi è arrivata la chiamata del Palmeiras, in cui sono rimasto per dieci stagioni prima di trasferirmi in Italia al Como. Ora eccomi qui a Cremona”.

In che modo approdare in Europa così giovane ha influito sulla tua crescita?

“Penso che sia stato un passaggio fondamentale per me, a livello personale perché sono maturato molto e a livello sportivo perché è stato un passo importante per la mia carriera. Giocare in Europa è il sogno di ogni ragazzo brasiliano ed esserci riuscito da così giovane è sicuramente un vantaggio”.

Hai sia la cittadinanza italiana che quella brasiliana. In cosa ti senti più italiano e in cosa più brasiliano?

“Sono qui da più di due anni e quindi spesso uso termini e parole italiane anche mentre parlo in portoghese, ma per il resto mi sento brasiliano perché è il paese da cui provengo e nel quale sono cresciuto. A volte ne sento la mancanza”.

L’anno scorso hai vissuto una stagione intensa in Serie B. Che esperienza porti con te e in che modo questo ti può aiutare ad affrontare il prossimo campionato?

“Sono cresciuto tantissimo come giocatore e anche come ragazzo. Ho passato anche momenti difficili, ma con il Catanzaro abbiamo fatto una bella stagione e abbiamo raggiunto la finale playoff. Spero di fare bene anche quest’anno per poter aiutare la squadra”.

Hai un messaggio per i tifosi?

“Non vedo l’ora di incontrarvi allo stadio. Dai Cremo!”.

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