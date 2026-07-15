Arci Festa in arrivo a Cremona sul tema “Resta” fra cultura, musica e gastronomia

Undici serate di cultura, musica e gastronomia nella 31ª edizione di Arci Festa, organizzata da Arci Cremona con la collaborazione del Comune al Parco Didattico Scout in via Lungo Po Europa dal 24 luglio al 3 agosto. Il format prevede ogni sera cucina aperta dalle 19:30 con piatti tipici del territorio e anche ricette dal mondo, laboratori per adulti e bambini in particolare di ambito fumettistico, stand e talk nonché musica live dalle 22:00.

“Resta” è il tema di quest’anno, inserito come di consueto nell’attualità e declinato attraverso diverse sfumature: “Resta perché in un mondo in cui siamo abituati a correre dietro le cose cercando di risolvere tutto, ci rendiamo conto che la pazienza di interrogarsi su ciò che succede e l’attenzione al vicino nella quotidianità è la cosa fondamentale per trovare soluzioni invece di risposte dettate dalla paura” spiega Martina Regis, Presidente Comitato Provinciale Arci Cremona.

Numerosi gli ospiti previsti pronti a dialogare con il pubblico, fra cui il Presidente Arci Nazionale Walter Massa, la sociologa Francesca Coin, l’economista Fabrizio Barca del Forum Disuguaglianze Diversità; mentre i concerti, oltre alla trazionale serata cover Festivalbar, attraverseranno epoche e stili con nomi già annunciali quali i Totorro, Casamatta, Rossana De Pace.

Sui social di Arci Cremona è già disponibile la locandina illustrata da Davide Lucchini, mentre il programma definitivo della Festa sarà pubblicato online nei prossimi giorni.

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