Rottamazione veicoli sottoposti a fermo amministrativo, c’è la tariffa

Con l’approvazione odierna della delibera di Giunta n. 5418/2026 dello scorso 2 luglio, il Comune di Cremona ha stabilito la tariffa per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità. Si tratta di un documento indispensabile ai fini della rottamazione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. La novità rappresenta un’attività messa a disposizione dall’Ente su richiesta e nell’interesse dei privati.

Come stabilito nella delibera, la tariffa per il rilascio dell’attestazione di inutizzabilità ai fini della rottamazione di veicoli sottoposti a fermo amministrativo è di 96 euro (il pagamento potrà avvenire anche tramite PagoPA). L’attestazione è inoltre soggetta al pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro per ogni vettura. La tariffa dovrà essere versata nel momento della presentazione dell’istanza in base alle modalità indicate dal Settore Polizia Locale e rappresenta il corrispettivo per l’attività amministrativa messa a disposizione dei cittadini.

Come premesso nella delibera, in base alla legge n. 14 del 26-1-2026 tra i servizi a domanda individuale è stato infatti introdotto quello riguardante il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. La stessa norma disciplina l’attestazione di inutilizzabilità di queste vetture per procedere con la loro rimozione, demolizione e successiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L’attestazione di inutilizzabilità è una certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione ed è destinata a soggetti privati.

“La gestione dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo ha rappresentato una criticità operativa per gli enti locali, in particolare per la Polizia Locale, in quanto la normativa non forniva una soluzione chiara in ordine alla possibilità di procedere alla demolizione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale” commenta l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale.

“Ora grazie al recepimento della Legge n. 14 del 26/01/2026 sarà possibile ricevere da parte della Polizia Locale una attestazione di inutilizzabilità del veicolo che ne renderà possibile la demolizione. Il procedimento quindi va a snellirsi, in favore dei soggetti privati. Chiaramente, trattandosi di servizio a domanda individuale, va coperto da una tariffa comunale, in coerenza con i principi di equilibrio economico-finanziario dell’Ente” conclude l’assessore.

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