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Cremonese

Cremonese, l’attaccante Frank Tsadjout ceduto al Vicenza a titolo definitivo

Il giocatore ha trascorso in prestito al Pescara la scorsa stagione. Con Ciofani ha firmato la prima vittoria grigiorossa in A dal '96, contro la Roma il 28 febbraio 2023

Frank Tsadjout
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Da giorni l’attaccante Frank Tsadjout era corteggiato dal Vicenza, dopo essere rientrato a Cremona, al termine della sfortunata stagione trascorsa in prestito al Pescara. Ora è ufficiale il trasferimento del giocatore al club neopromosso in Serie B.

Ecco il comunicato integrale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società LR Vicenza i diritti alle prestazioni sportive di Frank Tsadjout”.

“L’attaccante classe 1999 – prosegue la nota stampa – ha giocato 56 partite complessive in maglia Cremo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia trovando 6 volte la via del gol e servendo 4 passaggi vincenti. Insieme a Daniel Ciofani ha firmato la prima vittoria grigiorossa in Serie A dal 1996, in occasione della sfida alla Roma del 28 febbraio 2023”.

Il comunicato della Cremonese si conclude così: “Il club grigiorosso ringrazia Frank per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

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