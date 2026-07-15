Cremona International Music Academy, due settimane di lezioni e concerti in città

Evento inaugurale lunedì sera in sala Maffei della Cremona International Music Academy, realtà formativa promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia all’interno del Cremona Summer Festival, rassegna estiva giunta con riscontro positivo alla sedicesima edizione.

Attraverso l’Academy, fondata nel 2010 da Mark Lakirovich che ne è tuttora direttore artistico e musicale, per due settimane 140 studenti di tutte le età e 40 illustri maestri provenienti da tutto il mondo risiedono all’ombra del Torrazzo per un fitto programma di lezioni individuali e musica da camera, cui fanno seguito concerti aperti gratuitamente al pubblico, nonché rinomati concorsi per archi e pianoforte.

Un’occasione per la città di farsi conoscere sul piano internazionale: ai momenti formativi, si affiancano attività turistiche alla scoperta del territorio e in particolare del patrimonio legato a Stradivari, Guarneri del Gesù e Amati, senza dimenticare la liuteria contemporanea con la visita alle botteghe che incuriosisce adulti e bambini.

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