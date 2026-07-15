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Cronaca

Blitz a Orzinuovi: catturata banda di rapinatori. Colpi anche nel cremonese

di Sara Pizzorni

Il gruppo è sospettato di rapine tra Bergamo, Brescia, Udine e Cremona. Cinque le persone bloccate, uno è fuggito lanciandosi dal balcone

Uno dei momenti del blitz dei carabinieri
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Avrebbe messo a segno colpi anche in provincia di Cremona, oltre in quelle di Brescia, Bergamo e Udine, la banda di rapinatori catturata grazie ad un blitz dei carabinieri a Orzinuovi, nel bresciano. Blitz che ha portato al fermo di 5 albanesi ritenuti i componenti di una gang specializzata in rapine in villa e furti tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Durante l’operazione, avvenuta all’alba in un’abitazione ritenuta la base logistica del gruppo, un sesto malvivente è riuscito a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone e aver proseguito la corsa tra i tetti e i cortili delle case vicine.

Le indagini avevano preso il via dopo una violenta rapina con sequestro di persona avvenuta nella notte del 6 luglio scorso ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, quando una famiglia era stata sequestrata e minacciata per 40 minuti in un agriturismo mentre i malviventi si appropriavano di denaro, gioielli, orologi e dispositivi elettronici.

Dopo il colpo ad Alzano, la banda avrebbe compiuto altri furti in altre province, anche nel cremonese.

Durante la perquisizione a Orzinuovi, uno dei banditi ha tentato di fuggire con un suv sfondando la porta del garage e speronando più volte l’auto di servizio dei carabinieri utilizzata per bloccare l’uscita. I militari hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro gli pneumatici del mezzo, riuscendo a fermarlo.

Nel corso dell’operazione un carabiniere del Nucleo investigativo di Bergamo è rimasto ferito a un ginocchio da una scheggia. Ha riportato una prognosi di 17 giorni.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati denaro contante, gioielli, orologi e accessori di lusso ritenuti il bottino delle rapine.

I cinque fermati sono stati trasferiti a Bergamo dove la loro posizione è ora al vaglio della procura. Le indagini proseguono anche per rintracciare il sesto uomo riuscito a fuggire e per cercare riscontri sulle eventuali responsabilità degli albanesi sulle razzie messe a segno nelle altre province coinvolte, Cremona compresa.

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