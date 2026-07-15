Doppio allenamento per la Cremonese, con lavoro sotto la pioggia nel pomeriggio
Al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" durante il mattino spazio a test atletici di vario tipo. Nel pomeriggio lavoro sul campo di tipo tecnico-tattico
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Doppio allenamento per la Cremonese nel secondo giorno di lavoro dopo il via della nuova stagione sportiva. La squadra ha lavorato al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” agli ordini del tecnico Marco Giampaolo e del suo staff tecnico.
Al mattino spazio a test atletici di vario tipo. Nel pomeriggio lavoro sul campo di tipo tecnico-tattico, sotto una pioggia intensa che si è abbattuta su tutta la città di Cremona (e anche sul territorio).
La Cremonese continuerà a lavorare a Cremona sui campi del quartier generale grigiorosso per il pre-ritiro fino a venerdì 24 luglio, giorno in cui andrà in scena in città alle ore 18 la prima amichevole della stagione contro la Giana Erminio.
A partire da domenica 26 luglio e fino a giovedì 6 agosto la squadra si sposterà nell’alta Val di Non, a Ronzone, per il ritiro estivo.