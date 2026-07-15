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Nazionali

Sinner, buca a golf ed esultanza… alla Ronaldo

(Adnkronos) –
Jannik Sinner scatenato a golf, esulta come… Cristiano Ronaldo. Il tennista azzurro ha appena vinto, per il secondo anno consecutivo, Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev e conquistando il suo primo titolo Slam dell’anno. Nel suo ormai tradizionale dump di fine torneo, il supercoach dell’azzurro Darren Cahill, ha regalato alcuni dietro le quinte del trionfo fi Londra, tra cui uno Jannik mai visto sul tee. 

 

Cahill, nel carrosello postato sul proprio profilo Instagram, ha infatti pubblicato un video che mostra Sinner alle prese con una buca piuttosto ravvicinata. L’azzurro però, che in passato aveva dato prova di dover ancora migliorare le sue abilità golfistiche, ha esultato gridando a pieni polmoni, prima di esibirsi nella celebre esultanza di Cristiano Ronaldo: salto e “siuum”. 

 

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