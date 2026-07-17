Camping Parco al Po, weekend da tutto esaurito con il Luppolo in Rock

Giornata di arrivi al Camping Parco al Po di Cremona, che per il fine settimana registra il tutto esaurito: da venerdì a domenica è il programma il Luppolo in Rock, Festival musicale che si svolge al Parco Colonie Padane con artisti internazionali, richiamando pubblico dall’Italia e dall’estero. Sempre più partecipanti scelgono di soggiornare nella struttura fra camper e tende, per abbinare la manifestazione al turismo en plein air.

Il Camping, gestito da Cooperativa Nazareth per Consorzio Sol.co, è un luogo d’incontro e immersione nella natura, che viene scelto anche da chi vuole fermarsi qualche giorno in più per visitare la città. Al suo interno è fruibile il noleggio bicilette in convenzione con Beega Cycling Tour, che propone inoltre escursioni su misura nel territorio.

La quota di cicloturisti è in aumento rilevano i gestori della struttura, così come di quanti aderiscono a crociere sul Grande Fiume. Inoltre, stando all’andamento della primavera-estate 2026, Cremona è spesso scelta come tappa intermedia di viaggi itineranti dal Nord Europa verso l’Italia centromeridionale.

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