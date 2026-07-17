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Cronaca

Camping Parco al Po, weekend da tutto esaurito con il Luppolo in Rock

di Federica Priori

Tutto esaurito al Camping Parco al Po per il Luppolo in Rock: numerosi partecipanti al Festival, dall’Italia e dall’estero, hanno scelto di soggiornare nella struttura

Il servizio di CR1
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Giornata di arrivi al Camping Parco al Po di Cremona, che per il fine settimana registra il tutto esaurito: da venerdì a domenica è il programma il Luppolo in Rock, Festival musicale che si svolge al Parco Colonie Padane con artisti internazionali, richiamando pubblico dall’Italia e dall’estero. Sempre più partecipanti scelgono di soggiornare nella struttura fra camper e tende, per abbinare la manifestazione al turismo en plein air.

Il Camping, gestito da Cooperativa Nazareth per Consorzio Sol.co, è un luogo d’incontro e immersione nella natura, che viene scelto anche da chi vuole fermarsi qualche giorno in più per visitare la città. Al suo interno è fruibile il noleggio bicilette in convenzione con Beega Cycling Tour, che propone inoltre escursioni su misura nel territorio.

La quota di cicloturisti è in aumento rilevano i gestori della struttura, così come di quanti aderiscono a crociere sul Grande Fiume. Inoltre, stando all’andamento della primavera-estate 2026, Cremona è spesso scelta come tappa intermedia di viaggi itineranti dal Nord Europa verso l’Italia centromeridionale.

 

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