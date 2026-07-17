Cremonese, Botturi monitora il mercato: Pontisso e Trimboli tra gli osservati speciali

Doppio allenamento per la Cremonese, che lavora sodo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Si tratta del quarto giorno di lavoro per i grigiorossi per quanto riguarda l’attuale fase di pre-ritiro a Cremona, che si concluderà con la prima amichevole della nuova stagione contro la Giana Erminio al “Soldi” di via Postumia, nella giornata di venerdì 24 luglio, con calcio d’inizio alle ore 18. Una partita che, tra l’altro, verrà trasmessa integralmente in diretta da CR1 sul canale 19.

Dopo il test con la Giana, in base alle indicazioni del tecnico Marco Giampaolo, verranno prese delle decisioni riguardo tutti quegli elementi che sono sotto osservazione in queto periodo di pre-ritiro. Alcuni proseguiranno a far parte della rosa e ad allenarsi con il gruppo grigiorosso anche nel ritiro montano di Ronzone, altri invece verranno fatti partire verso altre destinazioni tramite il mercato.

Nel frattempo, il direttore sportivo Christian Botturi rimane vigile sul fronte calciomercato, alla ricerca di eventuali rinforzi che possano essere utili per caratteristiche all’idea di gioco di mister Giampaolo.

In questo senso, tra i profili interessanti individuati c’è quello del centrocampista Simone Pontisso, di proprietà del Catanzaro e con contratto in scadenza a giugno 2027. Pontisso ha 29 anni è ha vestito la maglia del club calabrese nelle ultime quattro stagioni, sfiorando l’anno scorso la promozione in Serie A, in seguito alla sconfitta nella finale dei playoff disputata contro il Monza.

Altro elemento che piace molto alla Cremonese è il centrocampista Simone Trimboli del Mantova, anche lui con contratto in scadenza a giugno 2027. Il giocatore ha 24 anni ed è molto stimato sia dal ds Botturi che dal tecnico Giampaolo.

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