Gatti in condizioni precarie in appartamento, Fdi chiede verifiche

La segnalazione della presenza di numerosi gatti detenuti all’interno di un appartamento in zona Piazza Castello, in condizioni che, se accertate, potrebbero risultare incompatibili con le norme sul benessere animale, sull’igiene e sulla tutela della salute pubblica, ha spinto Fratelli d’Italia a presentare un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta comunale.

L’interrogazione è firmata dal capogruppo Marco Olzi e dal consigliere Matteo Carotti, che chiedono “se l’Amministrazione fosse già a conoscenza della situazione, se siano stati effettuati gli opportuni accertamenti e quali interventi intenda adottare per garantire il rispetto della normativa e la tutela degli animali coinvolti”.

“La vicenda – affermano inoltre – mette inoltre in evidenza un problema più ampio: l’assenza, ad oggi, di un’oasi felina (gattile sanitario) pienamente operativa, nonostante la normativa regionale preveda la disponibilità di una struttura destinata al ricovero e alla gestione dei gatti rinvenuti sul territorio. Una carenza che rischia di limitare la capacità del Comune di affrontare con efficacia situazioni di questo tipo”.

Per questo Fratelli d’Italia chiede anche di conoscere quali strumenti l’Amministrazione stia utilizzando in assenza dell’Oasi felina, quale sia lo stato di avanzamento dei lavori e quali siano le ragioni che, fino ad oggi, ne hanno impedito la piena realizzazione.

“Di fronte a una segnalazione così delicata è indispensabile fare piena chiarezza. Se quanto denunciato fosse confermato, sarebbe necessario intervenire con tempestività per tutelare gli animali e garantire il rispetto delle norme. Allo stesso tempo, questa vicenda dimostra quanto sia urgente dotare finalmente il Comune di un’Oasi felina, strumento indispensabile per affrontare situazioni di emergenza e garantire un’efficace tutela del benessere animale”.

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