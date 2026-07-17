Elena Sali, la campionessa che conquista il podio accademico con 110

Campionessa in acqua, campionessa sui libri. La Canottieri Leonida Bissolati celebra con orgoglio uno straordinario traguardo che va oltre lo sport: la pluricampionessa mondiale e italiana, Elena Sali, ha conseguito la Laurea Magistrale in Mercati e Strategie d’Impresa con l’eccellente punteggio di 110/110.

​Sentirsi proclamare “Dottoressa Magistrale” dalla presidente di commissione è il coronamento di un percorso accademico brillante, affrontato con la stessa determinazione, rigore e passione che Elena mette in ogni singola palata quando indossa i colori della Bissolati e della Nazionale.

​Il valore della “Doppia Carriera”: un modello per tutti

​Dietro questo splendido 110 e alle medaglie internazionali c’è una bellissima storia di valore umano, forte motivazione e straordinaria capacità di organizzazione. Riuscire a conciliare la vita da atleta d’élite, fatta di sveglie all’alba, raduni e allenamenti intensi, con un percorso universitario magistrale così impegnativo è una dicitura di assoluto focus. Spinta da una passione travolgente per ciò che fa, Elena, splendida canottiera e studentessa modello, ha vissuto questo percorso come una sfida stimolante ed ha così dimostrato che la “doppia carriera” (sportiva e accademica) può essere portata a termine ai massimi livelli quando si è totalmente orientati all’obiettivo.

L’orgoglio della Canottieri Bissolati

​”A nome di tutta la Canottieri Bissolati, del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Tecnici e di tutti i Soci, vogliamo rivolgere a Elena le nostre più vive congratulazioni” dichiara la società.

​”Elena non è solo una straordinaria risorsa sportiva per i nostri colori, ma rappresenta il perfetto esempio di ciò che un atleta bissolatino dovrebbe essere. La sua umiltà, la sua dedizione e la sua capacità di non mollare mai un centimetro, tanto sui libri quanto in barca, sono una fonte d’ispirazione. Vogliamo che Elena sia un modello e uno stimolo per tutti i nostri giovani atleti: la dimostrazione vivente che con la passione e una straordinaria forza di volontà si possono scalare contemporaneamente le vette dello sport mondiale e dell’accademia. Grazie, Elena, per aver portato ancora una volta così in alto il nome della Bissolati.”

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