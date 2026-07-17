Festa del volontariato, 100 enti iscritti e tre importanti progettualità

Torna uno degli appuntamenti storici della città: domenica 27 settembre 2026, le piazze del centro storico di Cremona ospiteranno la nuova edizione della Festa del Volontariato. Sono ben 100 gli Enti del Terzo Settore già iscritti alla manifestazione, pronti a colorare il cuore della città e a raccontare il proprio impegno quotidiano.

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Il tema dell’edizione è stato scelto direttamente dalle organizzazioni partecipanti durante gli incontri di preparazione: “PROSSIMA FERMATA VOLONTARIATO – Sali a bordo per costruire comunità un gesto alla volta”. “Salire a bordo” quest’anno significherà riconoscere che il benessere di ciascuno è strettamente legato alla solidità e alla cura dell’intera comunità. L’obiettivo della Festa è valorizzare la capacità delle associazioni di prendersi cura quotidianamente del territorio – in particolare delle sue componenti più fragili – stimolando una riflessione culturale più ampia: un territorio in salute è lo specchio di una comunità più giusta e inclusiva.

La manifestazione – promossa da CSV Lombardia Sud ETS e Forum del Terzo Settore, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cremona – non si esaurisce in una singola giornata, ma rappresenta un vero e proprio percorso finalizzato a favorire la partecipazione e a far crescere le relazioni sul territorio.

Proprio per questo, la giornata del 27 settembre sarà la vetrina ideale per dare risalto a importanti progettualità attive a Cremona, tra cui:

“Giovani Dentro: ovvero invecchiare con stile”: un’iniziativa focalizzata sulla promozione dell’invecchiamento attivo e del benessere della popolazione anziana;

“Gen M.I.A. – Generazione, Motivazione, Impegno, Attivazione”: un progetto dedicato al benessere giovanile e alla partecipazione attiva di adolescenti e giovani su tutto il territorio;

il “Giro d’Italia per la Pace” che farà tappa a Cremona nel mese di ottobre, e avrà un’anteprima nel contesto della Festa.

Durante la giornata troveranno spazio anche le esperienze nate grazie alle Reti di Comunità e ai Patti di Collaborazione attualmente in corso nel Comune di Cremona. Mentre la segreteria organizzativa sta definendo il programma dettagliato e gli assetti tecnici, in questi giorni si stanno finalizzando anche le adesioni da parte di enti pubblici e importanti realtà istituzionali del territorio, a conferma della sinergia sempre più forte tra istituzioni e Terzo Settore.

Per informazioni e contatti: festavolontariatocremona@gmail.com

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