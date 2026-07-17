“Il Penalista Goloso” fa centro: raccolti più di 3.000 euro per il carcere
Un successo la cena autogestita degli avvocati della Camera Penale di Cremona e Crema. Con il ricavato della serata si comprerà il calcio balilla
Un’iniziativa “buona” in tutti i sensi: sia per le tante prelibatezze cucinate e portate in tavola, che per l’obiettivo finale, e cioè quello di raccogliere fondi per il carcere di Cremona.
Ancora una volta è stata un successo la rassegna del “Penalista Goloso”, terza edizione, la cena autogestita organizzata dal direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” (la presidente Micol Parati e i colleghi Caterina Pacifici, Stefania Giribaldi, Marilena Gigliotti, Andrea Daconto, Paolo Sperolini, Raffaella Buondonno, Maria Luisa Crotti, Nadia Baldini, Michele Tolomini, Laura Negri e Cristiana Speroni).
In tutto sono stati raccolti oltre 3.000 euro, tra le quote, il ricavato delle aste delle torte preparate dagli avvocati e dei grembiuli e le offerte libere per il cibo avanzato. Il denaro servirà per comprare al carcere il calcio balilla.
Al Piccolo Caffè Torriani di Cremona si è assistito ad un vero e proprio tripudio di gusti, sapori e colori con un susseguirsi di piatti, serviti a una quarantina di commensali, davvero da leccarsi i baffi. I penalisti si sono messi ai fornelli con entusiasmo e hanno creato una serie di portate, preparate con ingredienti di prima scelta, che si sono rivelate una delizia per il palato.
Il menù è stato decantato dall’avvocato-chef Marilena Gigliotti, che per questa occasione ha seguito un corso di sicurezza alimentare Haccp (con esame finale) rivolto agli operatori del settore alimentare all’interno di bar e ristoranti.