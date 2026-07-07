Torna “Il Penalista Goloso”, la tradizionale cena solidale della Camera Penale

Mercoledì 8 luglio il direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi”, per il terzo anno consecutivo, organizza la rassegna del “Penalista Goloso” per raccogliere fondi per il carcere cremonese. I membri del direttivo cucineranno e serviranno la cena a tutti i partecipanti. L’appuntamento è al Piccolo Caffè Torriani di Cremona.

Ci sarà l’aperitivo, menù estivo poi l’asta delle torte e un’altra asta a sorpresa. “Tutto il ricavato“, ha spiegato la presidente della Camera Penale, Micol Parati, “servirà per comprare al carcere il calcio balilla (su richiesta della direttrice) per cercare di coinvolgere i detenuti in attività anche ludiche e di gruppo, evitare gli isolamenti e, magari, avere una modalità in più di captare in tempo i malesseri che portano, purtroppo, a quotidiani suicidi nelle prigioni italiane.

Oltre a quello vorremmo (dipenderà molto dalle somme raccolte) sovvenzionare i corsi per diventare pizzaioli, già presenti, ma rivolti a poche persone. Vorremmo far sì che più persone possibile possano accedervi e rieducarsi imparando un lavoro e avendo la possibilità di rientrare nella società con una formazione e una capacità lavorativa riconosciuta.

Lo scorso anno abbiamo acquistato tutti i ventilatori che sono serviti a completare uno dei padiglioni, quest’anno speriamo di riuscire ad essere altrettanto utili. E’ un evento che ci impegna molto, ma in cui crediamo tantissimo e che riteniamo possa portare all’attenzione di tutti una situazione di costante emergenza”.

© Riproduzione riservata