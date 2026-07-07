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Cronaca

Torna “Il Penalista Goloso”, la tradizionale cena solidale della Camera Penale

di Sara Pizzorni

Tutto il ricavato dell'evento servirà per comprare al carcere il calcio balilla per cercare di coinvolgere i detenuti in attività anche ludiche e di gruppo

La foto di gruppo dei penalisti nell'edizione dell'anno scorso
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Mercoledì 8 luglio il direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi”, per il terzo anno consecutivo, organizza la rassegna del “Penalista Goloso” per raccogliere fondi per il carcere cremonese. I membri del direttivo cucineranno e serviranno la cena a tutti i partecipanti. L’appuntamento è al Piccolo Caffè Torriani di Cremona.

Ci sarà l’aperitivo, menù estivo poi l’asta delle torte e un’altra asta a sorpresa. “Tutto il ricavato“, ha spiegato la presidente della Camera Penale, Micol Parati, “servirà per comprare al carcere il calcio balilla (su richiesta della direttrice) per cercare di coinvolgere i detenuti in attività anche ludiche e di gruppo, evitare gli isolamenti e, magari, avere una modalità in più di captare in tempo i malesseri che portano, purtroppo, a quotidiani suicidi nelle prigioni italiane.

Oltre a quello vorremmo (dipenderà molto dalle somme raccolte) sovvenzionare i corsi per diventare pizzaioli, già presenti, ma rivolti a poche persone. Vorremmo far sì che più persone possibile possano accedervi e rieducarsi imparando un lavoro e avendo la possibilità di rientrare nella società con una formazione e una capacità lavorativa riconosciuta.

Lo scorso anno abbiamo acquistato tutti i ventilatori che sono serviti a completare uno dei padiglioni, quest’anno speriamo di riuscire ad essere altrettanto utili. E’ un evento che ci impegna molto, ma in cui crediamo tantissimo e che riteniamo possa portare all’attenzione di tutti una situazione di costante emergenza”.

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