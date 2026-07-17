Oasi felina: in corso la valutazione dell’unica offerta presentata
Il bando per la futura struttura felina di Cremona ha ricevuto un’unica offerta, ora in verifica, dopo due tentativi andati deserti
Prosegue l’iter per l’affidamento della gestione della futura struttura polifunzionale felina di via Brescia a Cremona, il cui bando è scaduto lo scorso 10 luglio. E’ pervenuta un’unica offerta, attualmente al vaglio degli uffici competenti. Un buon risultato, considerando i due precedenti bandi, andati deserti.
In questa fase il Responsabile Unico del Procedimento (up) sta verificando la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico partecipante. Una volta conclusi i controlli preliminari, la commissione giudicatrice procederà con l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
L’offerta presentata prevede un ribasso rispetto alla base di gara. Il contratto avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. L’importo complessivo dell’affidamento per il triennio è di circa 238mila euro più Iva.
Se le verifiche e le valutazioni procederanno secondo il cronoprogramma previsto, l’aggiudicazione potrebbe arrivare entro la fine dell’estate, consentendo così di avviare le successive fasi operative necessarie all’entrata in funzione della struttura, destinata a rafforzare i servizi dedicati alla tutela e al benessere degli animali sul territorio.