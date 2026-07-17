Nuovo temporale su Cremona, resta l’allerta gialla fino alle 14

Il maltempo torna ad allarmare i cremonesi, intorno alle 7 di questa mattina Cremona si è risvegliata sotto un nuovo intenso temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, mentre in città sono ancora in corso gli interventi per riparare ai danni provocati dal violento nubifragio di mercoledì.

Le precipitazioni hanno interessato la città già dalle prime ore della giornata, alimentando la preoccupazione soprattutto nelle zone dove sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza di alberature, coperture e aree pubbliche danneggiate.

L’allerta gialla per rischio temporali, diramata ieri dalla Protezione Civile regionale, resta in vigore fino alle 14 di oggi, venerdì 17 luglio. Le autorità raccomandano prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle aree interessate dagli interventi ancora in corso.

Nelle ultime quarantotto ore il maltempo ha impegnato i Vigili del Fuoco in centinaia di interventi che anche nella notte appena trascorsa sono proseguiti in modo intenso, concentrati soprattutto sulla rimozione di alberi pericolanti, sulla verifica di coperture danneggiate e sulla messa in sicurezza di elementi ancora instabili dopo il nubifragio di mercoledì. Tra gli ultimi compiuti figurano rami e alberi pericolanti in diverse vie di Cremona, tra cui via Sesto, via Stefano Leonida Bissolati, via Francesco Novati e via Favorita a Piadena, oltre a verifiche su coperture divelte dal vento e dissesti statici.

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