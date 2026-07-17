Ultime News

17 Lug 2026 Maltempo, albero cade sulla Statale 10: traffico rallentato tra Gadesco e Vescovato
17 Lug 2026 Informagiovani Cremona diventa hub di ambito con progetti condivisi sul territorio
17 Lug 2026 Cremonese, Bonazzoli al lavoro nel pre-ritiro: resta aperta l’ipotesi permanenza
17 Lug 2026 Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: orari e dove vederle in tv
17 Lug 2026 Nuovo temporale su Cremona, resta l’allerta gialla fino alle 14
Nazionali

Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la tredicesima tappa. Oggi, venerdì 17 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming – con una frazione da 205,8, chilometri che partirà da Dole e arriverà a Belfort. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar. 

 

La strada ritorna a salire dopo due tappe per per lo più pianeggianti. Il gruppo attraverserà Falletans, Orchamps, Saint-Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot, Saint-Maurice-sur-Moselle, le Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie e Offemont prima dell’arrivo di Belfort. Due le salite classificate di questa tredicesima tappa. Il Col des Croix (terza categoria), 5,2km al 4,8% di pendenza al km 157,4, seguito soprattutto dal Ballon d’Alsace (prima categoria), 8,8km al 6,9% di pendenza al km 175,9. Lo sprint intermedio sarà a Mélisey, al km 137,8. 

 

La partenza della 13esima tappa del Tour de France è prevista per le ore 13.20, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 18. 

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...