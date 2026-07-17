Cremonese, Bonazzoli al lavoro nel pre-ritiro: resta aperta l’ipotesi permanenza

E’ stato probabilmente il miglior calciatore della rosa della passata stagione in Serie A. Un epilogo complicato da digerire, ma la retrocessione non può cancellare le 10 reti messe a segno in campionato da Federico Bonazzoli, assoluto protagonista con la maglia della Cremonese nella massima serie italiana.

L’attaccante di Manerbio è stato il primo a varcare i cancelli del Centro Sportivo Giovanni Arvedi nel giorno dedicato ai test fisici e alle visite mediche, un segnale che testimonia la sua piena partecipazione all’inizio della preparazione estiva. Il mercato è ancora lungo e potrà riservare sviluppi, ma allo stato attuale Bonazzoli è un giocatore della Cremonese e sta lavorando regolarmente agli ordini di Marco Giampaolo nel pre-ritiro.

Il tecnico, nelle ultime nove giornate dello scorso campionato, gli ha sempre affidato una maglia da titolare, ricevendo in cambio quattro reti. Un rendimento che potrebbe avere un peso nelle valutazioni in vista della nuova stagione, così come il rapporto di stima con il direttore sportivo Christian Botturi. È ancora presto per immaginare quale sarà il futuro dell’attaccante, ma al momento non risultano offerte concrete da parte di altri club. Per questo motivo, la permanenza in grigiorosso resta un’ipotesi da non escludere.

Se Bonazzoli dovesse rimanere, la Cremonese potrebbe già contare su un reparto offensivo di assoluto livello. L’idea di una coppia formata da Bonazzoli e David Stuckler stuzzica inevitabilmente la fantasia dei tifosi: da una parte l’esperienza e il fiuto del gol di un attaccante già affermato, dall’altra il talento e la freschezza di un giovane che ha dimostrato di poter incidere anche tra i professionisti. Il mercato è ancora all’inizio, ma trattenere Bonazzoli sarebbe, più che un semplice mancato addio, un vero valore aggiunto per le ambizioni della Cremonese nella prossima Serie B.

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