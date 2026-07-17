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Tim Summer Hits, stasera su Rai 1: gli artisti sul palco di Piazza del Popolo

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 17 luglio, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il primo appuntamento di ‘TIM Summer Hits’. Dallo scenario di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu guidano una serata che celebra i protagonisti della musica italiana e le canzoni che accompagneranno la stagione estiva. 

Dopo il debutto, TIM Summer Hits tornerà in prima serata su Rai 1 rispettivamente martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio: a chiudere il ciclo lo speciale ‘Il meglio di TIM Summer Hits’ in onda venerdì 7 agosto.  

Nel corso della prima puntata si alterneranno sul palco Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma e Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso. 

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