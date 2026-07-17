Mercato, accostati alla Cremonese i nomi degli attaccanti Cheddira e Artistico
Le due voci non hanno trovato per ora nessuna conferma da parte del club grigiorosso. In uscita, Moretti verso Novara e Felix Afena-Gyan in Serie B turca
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E’ stato accostato alla Cremonese il nome dell’attaccante Walid Cheddira, 28enne marocchino di proprietà del Napoli, in forza nella scorsa stagione in prestito prima al Sassuolo e poi al Lecce sempre in Serie A. Con i salentini l’anno scorso il giocatore ha collezionato in tutto 17 partite di campionato condite da 3 gol.
I media nazionali parlano di contatti in queste ore tra il Padova (club di Serie B) e il Napoli (proprietario del cartellino) per avere Cheddira. Ci sarebbe già un’intesa di massima con il giocatore, ma non tra i due club.
I campani pare chiedano una cifra attorno ai 4 milioni di euro per cedere la punta marocchina, ma stando sempre a quanto riportano le testate nazionali i biancoscudati avrebbero avanzato per ora un’offerta di 2,5 milioni di euro più bonus. Si parla di un possibile rilancio da parte della Cremonese, ma anche del Verona.
La notizia al momento non ha trovato nessuna conferma da parte della società grigiorossa, allo stesso modo della voce riportata nei giorni scorsi sempre da un media nazionale riguardo un interessamento per Gabriele Artistico, 24enne attaccante di proprietà della Lazio, autore di 13 gol in Serie B nella scorsa stagione trascorsa in prestito allo Spezia.
Intanto si muove ancora il mercato in uscita della Cremonese. Felix Afena-Gyan è vicinissimo al passaggio a un club che milita nella Serie B turca, mentre il difensore centrale Lorenzo Moretti sta per trasferirsi al Novara, club di Serie C, dopo il recente prestito all’Union Brescia.