Ultime News

17 Lug 2026 Elena Sali, la campionessa che conquista il podio accademico con 110
17 Lug 2026 Festa del volontariato, 100 enti iscritti e tre importanti progettualità
17 Lug 2026 Rinnovato il Direttivo di Accd, Antonio Auricchio confermato presidente
17 Lug 2026 Suono, tecnologia e creatività: 21 laureandi protagonisti a Cremona
17 Lug 2026 L’omicidio di Youssef ci riguarda tutti. È tempo di investire nei giovani e nelle comunità
Cremonese

Mercato, accostati alla Cremonese i nomi degli attaccanti Cheddira e Artistico

di Mauro Maffezzoni

Le due voci non hanno trovato per ora nessuna conferma da parte del club grigiorosso. In uscita, Moretti verso Novara e Felix Afena-Gyan in Serie B turca

Walid Cheddira
Fill-1

Leggi anche:

E’ stato accostato alla Cremonese il nome dell’attaccante Walid Cheddira, 28enne marocchino di proprietà del Napoli, in forza nella scorsa stagione in prestito prima al Sassuolo e poi al Lecce sempre in Serie A. Con i salentini l’anno scorso il giocatore ha collezionato in tutto 17 partite di campionato condite da 3 gol.

I media nazionali parlano di contatti in queste ore tra il Padova (club di Serie B) e il Napoli (proprietario del cartellino) per avere Cheddira. Ci sarebbe già un’intesa di massima con il giocatore, ma non tra i due club.

I campani pare chiedano una cifra attorno ai 4 milioni di euro per cedere la punta marocchina, ma stando sempre a quanto riportano le testate nazionali i biancoscudati avrebbero avanzato per ora un’offerta di 2,5 milioni di euro più bonus. Si parla di un possibile rilancio da parte della Cremonese, ma anche del Verona.

La notizia al momento non ha trovato nessuna conferma da parte della società grigiorossa, allo stesso modo della voce riportata nei giorni scorsi sempre da un media nazionale riguardo un interessamento per Gabriele Artistico, 24enne attaccante di proprietà della Lazio, autore di 13 gol in Serie B nella scorsa stagione trascorsa in prestito allo Spezia.

Intanto si muove ancora il mercato in uscita della Cremonese. Felix Afena-Gyan è vicinissimo al passaggio a un club che milita nella Serie B turca, mentre il difensore centrale Lorenzo Moretti sta per trasferirsi al Novara, club di Serie C, dopo il recente prestito all’Union Brescia.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...