Maltempo, albero cade sulla Statale 10: traffico rallentato tra Gadesco e Vescovato

Il temporale che questa mattina ha interessato il cremonese ha provocato nuovi disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 10 Padana Inferiore. Vento e pioggia hanno fatto crollare un grosso albero che ha invaso una delle corsie di marcia, all’altezza dell’incrocio di Ca’ de’ Quinzani, al chilometro 231, tra Gadesco e Vescovato. Il traffico intenso della mattinata ha subito inevitabili ripercussioni, con code e rallentamenti lungo l’arteria.

Dalle immagini si vede il tronco spezzato occupare gran parte della carreggiata, mentre gli operatori dell’Anas hanno istituito un senso unico alternato per agevolare il passaggio dei veicoli in sicurezza. Sul posto è stato esposto il pannello luminoso con l’invito a rallentare per consentire le operazioni di rimozione in sicurezza.

© Riproduzione riservata