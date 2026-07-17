Ultime News

17 Lug 2026 Maltempo, albero cade sulla Statale 10: traffico rallentato tra Gadesco e Vescovato
17 Lug 2026 Informagiovani Cremona diventa hub di ambito con progetti condivisi sul territorio
17 Lug 2026 Cremonese, Bonazzoli al lavoro nel pre-ritiro: resta aperta l’ipotesi permanenza
17 Lug 2026 Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: orari e dove vederle in tv
17 Lug 2026 Nuovo temporale su Cremona, resta l’allerta gialla fino alle 14
Cronaca

Maltempo, albero cade sulla Statale 10: traffico rallentato tra Gadesco e Vescovato

di Maria Cristina Coppola

Il temporale che questa mattina ha interessato il cremonese ha provocato la caduta di un grosso albero all'altezza dell'incrocio di Ca' de' Quinzani, ostruita una corsia della Statale 10

L'intervento di rimozione degli alberi caduti sulla via Mantova (foto Zambelli)
Fill-1

Leggi anche:

Il temporale che questa mattina ha interessato il cremonese ha provocato nuovi disagi alla circolazione lungo la Strada Statale 10 Padana Inferiore. Vento e pioggia hanno fatto crollare un grosso albero che ha invaso una delle corsie di marcia, all’altezza dell’incrocio di Ca’ de’ Quinzani, al chilometro 231, tra Gadesco e Vescovato. Il traffico intenso della mattinata ha subito inevitabili ripercussioni, con code e rallentamenti lungo l’arteria.

Dalle immagini si vede il tronco spezzato occupare gran parte della carreggiata, mentre gli operatori dell’Anas hanno istituito un senso unico alternato per agevolare il passaggio dei veicoli in sicurezza. Sul posto è stato esposto il pannello luminoso con l’invito a rallentare per consentire le operazioni di rimozione in sicurezza.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...