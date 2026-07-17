Informagiovani Cremona diventa hub di ambito con progetti condivisi sul territorio

Dalla città del Torrazzo ai borghi della provincia: il servizio Informagiovani del Comune di Cremona sta diventando sempre più hub di ambito sul territorio, dando supporto alle realtà locali nella gestione di progetti, dai laboratori sul metodo di studio ai workshop sulle skills fino agli incontri con le famiglie, come spiega Maria Carmen Russo, Responsabile Servizio Informagiovani di Cremona nonché Direttore Sistema Informagiovani di Anci Lombardia.

In particolare, di recente, l’Informagiovani ha supportato i comuni di Cremona e Casalbuttano nella partecipazione al bando regionale “La Lombardia è dei giovani”, volto a sostenere i giovani nella costruzione del piano di vita personale e di sviluppo professionale.

Le attività proseguono anche durante l’estate, soprattutto per i servizi di orientamento e riorientamento. Lo sportello sarà chiuso per ferie dal 10 al 21 agosto, ma si lavora già sull’autunno con il Salone dello Studente che quest’anno avrà una novità: i ragazzi delle scuole superiori saranno impegnati nelle attività di orientamento per gli studenti delle medie.

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