Autovettura prende fuoco nel parcheggio del CremonaDue, pericolo sventato

Pericolo sventato nel parcheggio del centro commerciale CremonaDue a Gadesco, dopo che un’auto parcheggiata sotto la pensilina in legno aveva preso fuoco. L’intervento tempestivo con numerosi estintori dei dipendenti dell’officina Norauto ha evitato che le fiamme intaccassero le auto parcheggiate vicino e soprattutto le strutture sovrastanti. L’auto è stata poi messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Cremona.

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