Stefano Anceschi nel Cda dell’azienda speciale SviluppoImpresa per Cremona-Pavia-Mantova

Il direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona Stefano Anceschi è stato nominato nel consiglio di amministrazione di SviluppoImpresa, la nuova azienda speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, costituita con l’obiettivo di promuovere la crescita economica del territorio e accompagnare le imprese nelle sfide della competitività, dell’innovazione e dello sviluppo.

La nuova struttura nasce dall’unione delle tre precedenti aziende speciali delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e rappresenta uno strumento operativo unico al servizio del sistema imprenditoriale dei tre territori.

Alla presidenza dell’azienda speciale è stata nominata Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia. Vicepresidente sarà Carlo Mondini, di Confimi Apindustria Mantova. Del consiglio di amministrazione faranno inoltre parte Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Mantova, Stefano Bruni, segretario generale di Confartigianato Imprese Pavia e appunto il cremonese Anceschi.

Tra le principali funzioni di SviluppoImpresa figurano il supporto alla nascita di nuove imprese, la promozione della formazione professionale e imprenditoriale, il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, l‘assistenza gratuita a chi intende avviare una nuova attività e la realizzazione di percorsi dedicati alla transizione digitale ed ecologica.

“Accolgo questa nomina con soddisfazione e con il senso di responsabilità che deriva dal rappresentare il territorio della provincia di Cremona all’interno della nuova azienda speciale della Camera di Commercio – dichiara Stefano Anceschi. – La sfida sarà quella di lavorare in una logica di sistema, valorizzando le specificità dei singoli territori e favorendo sinergie capaci di generare opportunità concrete per le imprese.

Il nostro territorio può contare su un sistema imprenditoriale articolato e dinamico, nel quale agricoltura, manifattura, artigianato, commercio, turismo, servizi e professioni contribuiscono ogni giorno alla crescita economica e occupazionale. Sarà importante favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà produttive.

All’interno di questo quadro, il terziario di mercato rappresenta una componente strategica, protagonista delle trasformazioni economiche in atto e sempre più chiamata a confrontarsi con le sfide dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità.

L’obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente il collegamento tra le esigenze delle imprese e gli strumenti messi a disposizione dal sistema camerale, favorendo percorsi di innovazione, formazione e sviluppo capaci di accompagnare le aziende nelle sfide dei prossimi anni e di sostenere la competitività del territorio nel suo complesso.”

Soddisfazione viene espressa anche da Marcello Parma, componente della Giunta della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia.

“Dopo un percorso di allineamento tra i territori di Cremona, Mantova e Pavia, ritengo siano emerse professionalità di prim’ordine che andranno a comporre il Consiglio di amministrazione della nuova Azienda Speciale. Per quanto riguarda Cremona sono davvero contento della nomina del direttore Stefano Anceschi, persona di competenza e di esperienza. Sono certo che saprà interpretare al meglio questo ruolo nell’interesse del nostro territorio. L’Azienda Speciale è chiamata a svolgere un compito importante: tradurre in azioni concrete le esigenze dei diversi territori e delle imprese. Sono convinto che Cremona sarà rappresentata con autorevolezza e competenza. Auguro al dottor Anceschi buon lavoro.”

© Riproduzione riservata