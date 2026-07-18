Ultime News

18 Lug 2026 Autovettura prende fuoco nel parcheggio del CremonaDue, pericolo sventato
18 Lug 2026 Stefano Anceschi nel Cda dell’azienda speciale SviluppoImpresa per Cremona-Pavia-Mantova
18 Lug 2026 Frontale tra auto a Cesenatico, un morto e due feriti sulla statale Adriatica
18 Lug 2026 Natale a Cremona 2026, il Comune accelera: termine presentazione proposte il 31 luglio
18 Lug 2026 Arriva il ribaltone termico, ultima fiammata poi giù le temperature: le previsioni meteo
Nazionali

Frontale tra auto a Cesenatico, un morto e due feriti sulla statale Adriatica

(Adnkronos) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica, nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti, che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5.30 di oggi, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l’area dello scontro e i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche polizia stradale, carabinieri e personale del 118.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...