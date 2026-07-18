Magra del fiume Po, impraticabile a Cremona la navigazione commerciale

Le recenti ondate di maltempo, intense ma fugaci, non risolvono il problema della siccità che affligge anche il territorio cremonese toccando diversi ambiti, dall’agricoltura alla navigazione.

Il Grande Fiume, secondo i dati di monitoraggio dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, nell’ultima settimana tranne qualche lieve incremento si è sempre attestato a -8 metri sotto lo zero idrometrico, un livello che non consente la navigazione commerciale. Mentre la diportistica può proseguire, necessitando di un pescaggio minore, la commerciale invece è attualmente impraticabile e dunque si cercano itinerari alternativi quali Isola Serafini, come spiega il capitano di Cremona Crociere Federico Molinaro.

Sulla tratta di Isola Serafini tuttavia, precisa il capitano, al momento sussiste qualche difficoltà legata alla presenza di alghe e insetti dovuta alla combinazione di caldo forte e ricambio d’acqua più lento.

La comunità scientifica è alla ricerca di soluzioni per gestire nel modo più efficace l’acqua, risorsa fondamentale per il Paese, parte della quale deve continuare a raggiungere il mare per mantenere in equilibrio il delta e gli ecosistemi. Aipo e Adbpo sono già impegnate nella gestione e ora occorre una visione in prospettiva che tenga conto dei cambiamenti climatici. Oltre a ciò, suggerisce Molinaro, si potrebbe valutare -con il sostegno dell’ente pubblico- la costruzione di imbarcazioni che richiedono minor pescaggio.

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