Straniero 23enne crea scompiglio e ferisce poliziotti: in arresto

E’ stato arrestato e si stanno valutando le procedure d’urgenza per un suo rimpatrio, un ragazzo egiziano di 23 anni, che la scorsa notte ha causato un bel po’ di problemi in città oltre ad avere pesantemente reagito ai tentativi dei poliziotti di bloccarlo. L’arresto è conseguente al reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona per i quali è stato più volte denunciato e già destinatario dell’”Avviso Orale”, aveva provocato danneggiamenti alla struttura dove alloggia oltre che sulla pubblica via e si era reso protagonista di episodi di disturbo della quiete pubblica, per i quali erano intervenute le Volanti della Polizia. Episodi culminati poi, nella scorsa notte, nel suo definitivo arresto.

In particolare, all’una e mezza circa, gli agenti sono intervenuti nelle adiacenze del centro dove il giovane, armato di spranga, stava danneggiando cartelli di segnaletica stradale.

Nel corso del controllo, in evidente stato di alterazione per stupefacenti, si è opposto con violenza agli agenti colpendoli con calci e pugni. Per controllarlo, i poliziotti hanno dapprima utilizzato lo spray urticante che però si è rivelato inefficace, tanto da dover ricorrere anche al taser, anch’esso senza esito. La violenza della reazione ha provocato ferite serie agli agenti: un poliziotto si è procurato la frattura del malleolo con prognosi di 30 giorni e dovrà essere anche sottoposto ad intervento chirurgico, mentre un collega ha riportato contusioni guaribili in 7 giorni.

Solo l’intervento di una seconda pattuglia in ausilio ha consentito di bloccare definitivamente il 23enne e di trarlo in arresto, dopo averlo trasportato dapprima in ospedale. Qui si è constatato che già poche ore prima, era stato trasportato da una ambulanza del 118 e aveva danneggiato alcuni arredi del pronto soccorso, allontanandosi subito dopo senza il consenso dei sanitari.

In attesa del Giudizio per Direttissima che avrà luogo oggi, è stato allertato anche il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona per l’eventuale attivazione d’urgenza delle procedure volte al rimpatrio del predetto straniero.

Il Questore di Cremona esprime vicinanza agli agenti delle volanti feriti, ringraziandoli per il quotidiano impegno svolto per la sicurezza dei cittadini.

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