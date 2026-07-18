Tragedia nelle acque dell’Adda a Rivolta: uomo muore annegato, bambino gravissimo

IN AGGIORNAMENTO – Tragedia nelle acque del fiume Adda, tra Rivolta e Truccazzano (MI), quando oggi alle 12:30 un uomo di 48 anni è annegato mentre cercava un po’ di refrigerio insieme al nipotino di 4 anni. Il piccolo è gravissimo ed è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Insieme a loro il fratello dell’uomo, illeso. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una famiglia di origine indiana che stava trascorrendo qualche ora di relax in una spiaggetta piuttosto isolata, proprio al confine con Truccazzano.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti, i due uomini si trovavano in acqua, quando il piccolo ha cercato di raggiungerli, mettendosi in pericolo per l’acqua profonda e i mulinelli. Lo zio ha cercato di salvarlo, purtroppo rimettendoci la vita.

Gli amici e famigliari hanno subito allertato i soccorsi, arrivati con due mezzi dell’elisoccorso del 118, uno da Milano e uno da Como, oltre ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano. Non è stato semplice raggiungere il punto in cui si trovavano i due infortunati, piuttosto distante da dove vengono lasciate le auto.

Sul posto si sono subito portati anche i Carabinieri di Rivolta d’Adda oltre alla Polizia Locale.

Riccardo Lionetto – Giuliana Biagi

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