Tragedia nelle acque dell’Adda a Rivolta: uomo muore annegato, nipote di 4 anni in fin di vita

Tragedia nelle acque del fiume Adda, tra Rivolta e Truccazzano (provincia di Milano): alle 12:30 di sabato un uomo di 47 anni è annegato mentre cercava un po’ di refrigerio insieme al nipotino di 4 anni. Il piccolo è gravissimo ed è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

Insieme a loro il fratello dell’uomo, illeso. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una famiglia di origine indiana che stava trascorrendo qualche ora di relax in una spiaggetta piuttosto isolata, proprio al confine con Truccazzano.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti, i due uomini si trovavano nel fiume, quando il piccolo ha cercato di raggiungerli, mettendosi in pericolo per l’acqua profonda e i mulinelli. Lo zio ha cercato di salvarlo, purtroppo rimettendoci la vita.

Gli amici e famigliari hanno subito allertato i soccorsi, arrivati con due mezzi dell’elisoccorso del 118, uno da Milano e uno da Como, oltre ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola e ai Vigili del Fuoco di Milano. Non è stato semplice raggiungere il punto in cui si trovavano i due, piuttosto distante da dove vengono lasciate le auto.

Sul posto si sono subito portati anche i Carabinieri di Rivolta d’Adda oltre alla Polizia Locale.

La tragedia riporta alla memoria la morte avvenuta il 14 agosto dell’anno scorso di Karim Hamed Mandi, un sedicenne originario dell’Egitto, minore non accompagnato. Il giovane annegò nei pressi di Merlino (Lodi), vicino al confine con Spino d’Adda dove il canale Vacchelli confluisce nel fiume. Nelle settimane precedenti la sua morte, Karim era arrivato a Cremona e si stava integrando nella comunità di Spino d’Adda. Nonostante il tempestivo intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, dell’elicottero e del 118, per lui non ci fu nulla da fare.

Riccardo Lionetto – Giuliana Biagi

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