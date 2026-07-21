A Cremona in arrivo la 31esima Arci Festa, una società civile in movimento

Si avvicina la 31ª edizione di Arci Festa, fissata dal 24 luglio al 3 agosto 2026, a Cremona, al Parco Didattico Scout (Via Lungo Po Europa, 12). Le 11 giornate di Arci Festa si svolgeranno a partire dalle 19:00, con l’apertura al pubblico; dalle 19:00 alle 20:00 sono in programma laboratori o letture per tutte e tutti; il servizio cucina (con ampia scelta vegetariana) e pizzeria artigianale sarà attivo dalle 19:30 alle 22:30; a partire dalle 20:00, lo spazio incontri vedrà protagonista il fumetto, a cura del Circolo Arcicomics; a seguire, dalle 21:00 alle 22:00, sono previsti i dibattiti e le presentazioni riunite sotto il titolo Parliamone; infine, dalle 22:00, il palco grande si accenderà con concerti e dj set. Per tutta la festa sarà presente anche l’area Market con banchetti di associazioni, artigianato e molto altro.

Arci Festa significa anche acqua gratuita, ingresso libero, no plastica, incentivo allo spostamento in bici, sì alla partecipazione consapevole e all’adozione di buone pratiche e principi di Festa.

«Il tema scelto per questa edizione è Resta», spiega Martina Regis, nuova Presidente di Arci Cremona, «per richiamare il profondo radicamento di Arci Festa sul territorio e l’importanza di un’organizzazione come Arci Cremona e dei Circoli della provincia (attualmente sono 19). Nata nel 1995, Arci Festa si è consolidata come un pilastro dell’estate culturale cremonese e un fondamentale polo di aggregazione umana e sociale.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 24, per Arcicomics, Segni, parole e follie, dialogo con Stefano Alghisi, docente e fumettista. A seguire, presentazione del libro Mi Gaza es tu Gaza con l’operatore umanitario Mattia Bidoli (Flip). Poi i concerti etno e folk con Amara Terra Trio e, in chiusura, i Sirom.

Sabato 25 si parlerà di Didattica del fumetto insieme alle insegnanti Francesca Follini e Valeria Corradi. Il successivo incontro è intitolato Oltre gli stereotipi, un approfondimento sulla detenzione delle persone LGBTQIA+. I concerti, tra alternative rock e pop punk, vedranno sul palco i Night In Paris e i Retroline, seguiti dal dj set di WasLolo.

Domenica 26 si aprirà con Maestre, presentazione del bookclub diffuso da Carolina Capria, con Erica Biazzi e Laura Pegorini. A seguire, l’incontro Questa resta Casa Mia dedicato all’educativa territoriale. Il programma musicale si muoverà tra indie pop, r&b e funk con Berlina e Gioia Lucia, prima del dj set di Demogroove.

Lunedì 27 si parlerà di festival indipendenti con l’incontro Festa! C’è una scena oltre le piattaforme con Marco Trulli. Grande serata sul palco musicale con il math rock e post-rock dei francesi Totorro, preceduti in apertura dai Casamatta.

Martedì 28 si terrà il dibattito Ci siamo! Potere e libertà per le nuove generazioni che vedrà protagonisti la sociologa Francesca Coin, l’economista Fabrizio Barca e il Presidente di Arci Nazionale Walter Massa. Il palco si accenderà poi con la canzone d’autrice e il folk mediterraneo di Rossana De Pace, aperta da Valentina.

Mercoledì 29, apertura di serata con Mumble Mumble, gruppo di discussione sui fumetti. A seguire, l’incontro dedicato alla geopolitica e alla solidarietà con il progetto Arci TOM (Tutti gli Occhi sul Mediterraneo). Spazio poi alla rassegna Cremona Pesante con BrutOss e Hangstrom.

Giovedì 30 si aprirà con La funzione-Pazienza, presentazione del libro di Carlotta Vacchelli. A seguire, uno degli spettacoli più attesi per la scena locale: la competizione canora dell’Arci Cover Festivalbar.

Venerdì 31 sarà la volta dell’ospite fumettistico di punta: dialogo sugli Scarabocchi con l’autore Maicol&Mirco, di cui sarà allestita anche una mostra. Serata musicale dedicata alla cultura hip hop con Iuman e il collettivo Easy Blood, prima del finale in console con DJ Skizo.

Sabato 1º agosto, è in programma la Blue Dojo Night, serata di giochi e fumetti. A seguire, l’incontro Il Problema Resta il Capitalismo con il giornalista e attivista Alessandro Sahebi. Per la musica, ritmi afro reggae e world music con Thierry & The Backyard Embassy e dj set del Funky Club.

Domenica 2, per Arcicomics, presentazione della rivista Quasi con i curatori Boris Battaglia e Paolo Interdonato. A seguire, la presentazione del libro Come farfalla a Luglio con l’autore Stefano Valenti, incentrato sui fatti del G8 di Genova. Serata jazz con il Silvia Donati, Alberto Capelli e Andrea Grillini Trio, seguita dalle selezioni di DJ Cate.

Lunedì 3, ultimo appuntamento con Arcicomics insieme all’autore di Fumetti Sbagliati. A seguire si parlerà di transizione ecologica con l’incontro “Energia che Resta”, incentrato sulla nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) a Cremona. Il concerto finale sarà affidato al pop ironico ed electro funk della band I Sordi, seguito dal dj set delle StelleRosse di Arci Cremona.

© Riproduzione riservata