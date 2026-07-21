Comune, nelle variazioni di bilancio 400mila euro per messa in sicurezza di tre scuole

Nuovi investimenti per la sicurezza degli edifici scolastici cremonesi. Con l’ultima variazione di bilancio, l’amministrazione comunale ha stanziato risorse per interventi di adeguamento e messa a norma in diversi plessi scolastici.a Parlarne l’assessore alle opere pubbliche Paolo Carletti.

“Con questa variazione di bilancio riusciamo a dare soddisfazione a quelle che sono le esigenze di messa in sicurezza delle nostre scuole. Trento Trieste, Realdo Colombo e Vida vedranno un finanziamento non più derivante da altri fondi, ma dall’avanzo libero proprio per la messa in sicurezza delle aule e delle strutture.”

Si tratta di opere spesso poco visibili agli occhi dei cittadini, ma considerate fondamentali per garantire sicurezza e funzionalità nel lungo periodo.

“Sono lavori che non si vedono molto e che magari non fanno scena, ma serviranno per i prossimi decenni. Gli amministratori futuri si troveranno scuole sicure e pienamente in regola con la normativa nazionale. Si tratta di oltre 400 mila euro che il Comune investirà su queste strutture scolastiche.

“Ora abbiamo la disponibilità economica e può partire l’iter amministrativo per l’affidamento dei lavori. Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno soprattutto l’adeguamento degli edifici alle più recenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. “I lavori riguarderanno in particolare la normativa antincendio e quindi la messa a norma di tutte queste strutture secondo gli attuali standard di sicurezza.”

Tra le opere inserite nella variazione di bilancio trova spazio anche un altro progetto strategico per la città: quello relativo all’autostazione dei pullman e all’intero comparto urbano interessato dall’intervento.

“Abbiamo inserito anche il grande lavoro sull’autostazione dei pullman e su tutto il comparto collegato, un progetto che a breve partirà.”

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