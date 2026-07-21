San Martino in Beliseto, al via restyling del depuratore da 800mila euro

Più efficiente, sostenibile e all’avanguardia nei consumi energetici. Prende il via il restyling del depuratore di San Martino in Beliseto, frazione di Castelverde, dove Padania Acque ha avviato un importante cantiere di riqualificazione da quasi 800mila euro, destinato a concludersi – salvo imprevisti tecnici o meteorologici – entro la prossima primavera.

Questa importante opera si inserisce nel piano strategico del Gestore unico dell’idrico cremonese, impegnato nel continuo potenziamento e nella modernizzazione delle infrastrutture idriche dell’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi e prestazioni sempre più elevati in un’ottica di sostenibilità ambientale e di costante miglioramento del servizio offerto ai cittadini.

L’intervento prevede una profonda ristrutturazione tecnologica che consentirà di superare i limiti del vecchio sistema di depurazione, ormai caratterizzato da elevati consumi di energia elettrica e da una manutenzione particolarmente complessa, introducendo un processo biologico innovativo e altamente performante, capace di trattare i reflui in modo ottimale e con un impatto energetico decisamente inferiore.

I lavori consistono nel risanamento strutturale e nella riconversione delle vasche, che verranno dotate di nuove apparecchiature elettromeccaniche di ultima generazione, a cui si aggiungerà la costruzione di un nuovo decantatore finale dei reflui e di una vasca per il trattamento dei fanghi.

Grazie a questo approccio, che unisce il recupero delle strutture esistenti all’integrazione di nuove tecnologie idrauliche, Padania Acque conferma la propria missione aziendale volta a tutelare la risorsa idrica e a restituire all’ambiente un’acqua sempre più pulita attraverso una gestione efficiente, green e orientata al futuro.

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