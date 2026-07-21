Il generale della Legione Carabinieri Lombardia in visita al Comando di Cremona

Questa mattina il comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, generale di Divisione Giuseppe De Riggi, ha fatto visita alla caserma “Santa Lucia”, sede del Comando provinciale carabinieri di Cremona. E’ stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Paolo Sambataro.

Il primo impegno istituzionale per il generale De Riggi è stato l’incontro con il prefetto Antonio Giannelli, con il quale ha discusso ed esaminato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’impegno quotidiano messo in campo dai carabinieri nella provincia, con un notevole rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio del territorio attuato sia con servizi autonomi disposti dal comando provinciale che con la partecipazione ai servizi straordinari congiunti con il concorso delle altre forze di polizia.

Poi si è recato presso la caserma di viale Trento e Tieste dove ha incontrato 31 marescialli arrivati a rinforzare le Stazioni delle province di Cremona, Lodi, Pavia, Mantova e Brescia. All’incontro hanno preso parte anche 8 marescialli tirocinanti che svolgeranno l’esperimento pratico della durata di alcune settimane nei reparti territoriali delle province lombarde e 10 carabinieri arrivati a rinforzare le Stazioni della provincia di Cremona.

I giovani marescialli e carabinieri sono stati assegnati alle Stazioni della Lombardia dopo aver completato i corsi formativi presso la Scuola Marescialli di Firenze e le Scuole Allievi Carabinieri di Iglesias e Reggio Calabria, dove sono stati addestrati a svolgere le attività di controllo del territorio e a gestire le emergenze.

Il comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” ha rivolto loro un caloroso saluto di benvenuto, unito all’augurio di un proficuo lavoro, sottolineando il senso di responsabilità e la consapevolezza del ruolo rivestito da ogni militare dell’Arma, chiamato ad operare con dedizione e professionalità nel tessuto sociale di riferimento.

Ha richiamato loro i principi fondamentali che ne devono sostenere e caratterizzare l’azione: professionalità, trasparenza, rettitudine e fedeltà ai cittadini, uniti alla capacità di assicurare loro una preziosa opera di rassicurazione sociale e di ascolto, vivendo appieno la vita delle comunità.

In seguito ha incontrato tutti gli ufficiali della sede di Cremona e i comandanti delle Compagnie di Crema e Casalmaggiore. Nel corso della visita sono stati trattati gli aspetti riguardanti la gestione del personale, della situazione logistica ed infrastrutturale e delle attività di prevenzione e di contrasto investigativo.

Il generale De Riggi ha espresso sentimenti di vicinanza e gratitudine ai carabinieri di Cremona per il loro quotidiano lavoro a favore delle comunità del territorio.

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