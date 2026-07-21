Federico Verdoliva, 20 anni: è il più giovane presidente del Consiglio comunale d’Italia

Ha vent’anni, Federico Verdoliva, presidente dell’assemblea consiliare di Soncino e il più giovane presidente del Consiglio comunale d’Italia. Verdoliva è stato accompagnato dal consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari all’incontro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Un esempio positivo di partecipazione, responsabilità e impegno per la propria comunità”, lo ha definito Vitari. “Federico ha ottenuto un grande consenso personale ed è oggi il più giovane presidente di Consiglio comunale d’Italia. È motivo di orgoglio per Soncino, per tutto il Cremonese e per la Lega, oltre che la dimostrazione che i giovani sono pronti ad assumersi responsabilità quando trovano una comunità politica capace di dare loro fiducia”.

Con il presidente Fontana abbiamo parlato del valore degli enti locali, delle esigenze del territorio e dell’importanza di avvicinare sempre più ragazzi alla vita amministrativa. Ringrazio il presidente per la disponibilità e Federico per l’entusiasmo con cui ha intrapreso questa esperienza. Il futuro della politica si costruisce dando spazio a giovani seri, preparati e radicati nelle proprie comunità”.

“Ringrazio il presidente Fontana per la disponibilità e per gli apprezzamenti che ha rivolto al mio percorso, motivo di grande orgoglio”, ha commentato a sua volta Verdoliva. “Abbiamo parlato del valore dei nostri territori, del futuro della nostra generazione e soprattutto dell’importanza di avvicinare i giovani alla vita politico-amministrativa. Dal presidente Fontana ho inoltre ricevuto la promessa che verrà presto a visitare il nostro territorio, in particolare Soncino, borgo al quale è molto legato”.

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