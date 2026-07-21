Al PalaRadi prende forma il nuovo parquet: iniziata questa mattina la posa del campo

Dalle 8.30 di oggi, martedì 21 luglio, il PalaRadi ha iniziato a cambiare volto. Gli addetti sono al lavoro per la posa del nuovo parquet che accompagnerà le stagioni del basket cremonese, restituendo all’impianto cittadino una superficie completamente rinnovata in vista dell’inizio dei campionati.

L’intervento rappresenta il secondo capitolo di un’operazione iniziata nei giorni scorsi con la rimozione dello storico parquet che per anni ha ospitato le gare della Vanoli e della Juvi. Quel campo non è stato dismesso, ma avrà una seconda vita: sarà infatti ricollocato al PalaBosco di Gerre de’ Caprioli, futura sede dell’Academy di Andrea Trinchieri e di un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per il basket giovanile. I lavori di posa inizieranno nella giornata di mercoledì 22 luglio, fa sapere il sindaco di Gerre de’ Caprioli Michel Marchi.

La posa del nuovo fondo procede pannello dopo pannello. Dopo la stesura dei teli protettivi, gli operatori hanno iniziato l’assemblaggio della nuova superficie di gioco, destinata a diventare il palcoscenico delle partite casalinghe della Juvi e della Cremonese Basket, squadra femminile appena promossa in serie B, per la stagione 2026/27. Una volta completati montaggio e finiture del nuovo terreno di gioco, il passaggio successivo sarà il trasferimento della società oroamaranto nella nuova sede di Ca’ de’ Somenzi. Gli uffici, la sezione amministrativa e la biglietteria troveranno posto negli spazi ex Vanoli all’ingresso esterno del palazzetto in piazza Zelioli Lanzini.

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