Il PalaRadi si rinnova nel segno della sinergia tra pubblico e privato

La decisione della Juvi Cremona Basket di donare al Comune di Cremona il nuovo parquet del PalaRadi è stata accolta con grande soddisfazione dall’amministrazione comunale. Una nuova, importante pagina di collaborazione territoriale e passione sportiva.

Avvenuta la conferma del trasferimento del parquet posizionato al PalaRadi da Vanoli Basket, l’assessore Luca Zanacchi, coadiuvato dall’Ufficio Sport, si è prontamente attivato chiedendo preventivi alle aziende specializzate e aprendo un’interlocuzione molto positiva con Juvi e con la famiglia Ferraroni.

Inizialmente la collaborazione prevedeva l’acquisto di un nuovo campo da gioco da parte della società Juvi, mentre il Comune avrebbe compensato la spesa della società sportiva rimborsandone i costi sostenuti nell’arco di alcuni mesi. Questo approccio si è reso indispensabile per consentire il veloce posizionamento del nuovo campo da gioco senza incorrere in problemi riguardanti il bilancio per il Comune che, come noto, è sottoposto a adempimenti normativi che in questa specifica situazione avrebbero dilatato troppo i tempi. La soluzione consisteva nell’individuazione e nell’acquisto di un parquet utilizzato per una sola stagione e praticamente nuovo.

La decisione della famiglia Ferraroni ha cambiato questo scenario, distinguendosi così per uno straordinario atto di generosità: Il nuovo parquet è stato infatti acquistato con l’esplicita intenzione di donarlo al Comune di Cremona, rendendolo a tutti gli effetti un bene comune e un patrimonio per lo sport locale.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la prossima stagione sportiva al PalaRadi che ospiterà le partite casalinghe della Juvi Cremona, della VBC, entrambe impegnate nei rispettivi campionati di serie A2 e gli allenamenti e le partite casalinghe delle ragazze di Cremonese Basket impegnate nel campionato nazionale di serie B.

“La decisione della famiglia Ferraroni di donare il nuovo campo al Comune e alla città è esemplare” ha commentato Zanacchi. “Non possiamo che esprimere il nostro più sentito ringraziamento per una donazione che non solo risolve tempestivamente una priorità strutturale, ma arricchisce il patrimonio comunale e consolida un percorso di forte collaborazione tra pubblico e privato. Nei prossimi giorni vedremo l’arrivo del nuovo campo da gioco e ci muoveremo in sinergia con la Juvi e le altre realtà sportive che utilizzeranno l’impianto per arrivare pronti all’inizio dei campionati”.

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