Lavoro, oltre 130 opportunità nei Centri per l’Impiego della provincia: le figure ricercate
I Centri per l'Impiego di Cremona offrono 130 posti di lavoro in vari settori. Sul portale dedicato tutte le offerte disponibili e le modalità di candidatura
Il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore propone 13 offerte di lavoro. Si cercano operatori socio-sanitari (OSS), addetti alle vendite, magazzinieri, operai di produzione, addetti all’assemblaggio, pasticcieri, personale per la ristorazione e un apprendista verniciatore.
Sono invece 30 le offerte pubblicate dal Centro per l’Impiego di Soresina. Le aziende cercano assistenti alla poltrona, agenti di commercio, operai edili e di produzione, addetti alla segnaletica stradale, impiegati commerciali, idraulici, addetti al controllo qualità, carpentieri, cuochi, personale per food truck, oltre a un tirocinante nel controllo qualità e un contabile per uno studio professionale.
Le candidature devono essere presentate al Centro per l’Impiego competente, seguendo le modalità indicate nel bollettino settimanale e specificando sempre il codice identificativo dell’offerta scelta.