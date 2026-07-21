Lavoro, oltre 130 opportunità nei Centri per l’Impiego della provincia: le figure ricercate

Sono 130 le opportunità di lavoro attualmente disponibili attraverso i Centri per l’impiego della provincia di Cremona nelle sue quattro sedi: Crema, Casalmaggiore, Soresina e nel capoluogo. Tutte le offerte possono essere consultate sul portale dedicato, costantemente aggiornato.

Oltre alle posizioni gestite direttamente dai Centri per l’impiego, l’Ufficio politiche del lavoro segnala anche ulteriori annunci pubblicati nella sezione dedicata alle offerte esterne.

Il Centro per l’Impiego di Cremona propone 43 offerte di lavoro. Le ricerche riguardano soprattutto i settori commercio, amministrazione, industria e logistica. Si cercano addetti alla vendita e alla ristorazione, personale amministrativo e contabile, tecnici, magazzinieri, operatori di produzione, personale edile, addetti alle pulizie e un autista con patente CE. È inoltre disponibile un tirocinio come tecnico junior per la sicurezza sul lavoro.

Sono 44 le offerte pubblicate dal Centro per l’Impiego di Crema. Tra i profili richiesti figurano addetti alla disinfestazione, agrotecnici, tecnici di radiologia veterinaria, consulenti alle vendite, contabili, progettisti meccanici e magazzinieri.

Il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore propone 13 offerte di lavoro. Si cercano operatori socio-sanitari (OSS), addetti alle vendite, magazzinieri, operai di produzione, addetti all’assemblaggio, pasticcieri, personale per la ristorazione e un apprendista verniciatore. Sono invece 30 le offerte pubblicate dal Centro per l’Impiego di Soresina. Le aziende cercano assistenti alla poltrona, agenti di commercio, operai edili e di produzione, addetti alla segnaletica stradale, impiegati commerciali, idraulici, addetti al controllo qualità, carpentieri, cuochi, personale per food truck, oltre a un tirocinante nel controllo qualità e un contabile per uno studio professionale. Le candidature devono essere presentate al Centro per l’Impiego competente, seguendo le modalità indicate nel bollettino settimanale e specificando sempre il codice identificativo dell’offerta scelta.

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