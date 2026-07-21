“Che caldo che fa!”: Il 25 luglio alla Casa di comunità mattinata sulla prevenzione

Bere di più non basta. Quando le temperature salgono cambiano anche alimentazione, attività fisica e abitudini quotidiane. Saper riconoscere i primi segnali di un malessere e adottare alcuni semplici accorgimenti può fare la differenza, soprattutto per le persone più fragili.

Per questo l’ASST di Cremona propone «Che caldo che fa!», il Salotto della Salute in programma sabato 25 luglio, dalle 9 alle 12, alla Casa di Comunità di Cremona (via San Sebastiano 14): una mattinata aperta a tutta la cittadinanza per incontrare gli specialisti, porre domande e ricevere consigli pratici per affrontare l’estate in sicurezza.

Alle 10, dietista e fisioterapista parleranno di alimentazione, idratazione, attività fisica e dei comportamenti che aiutano a prevenire i problemi legati alle alte temperature. Sarà uno spazio informale, pensato per rispondere ai dubbi più frequenti e offrire indicazioni semplici da mettere in pratica ogni giorno.

Per tutta la mattinata, dalle 9 alle 12, gli Infermieri di Famiglia e Comunità saranno inoltre a disposizione per la rilevazione dei parametri vitali e per fornire consigli personalizzati su come affrontare il caldo in sicurezza.

Durante la mattinata sarà possibile provare gratuitamente la Capsula “Tutta Salute”, il chiosco digitale che porta la prevenzione nella Casa di Comunità. In pochi minuti è possibile effettuare un check-up guidato con la rilevazione dei principali parametri e conservare i risultati nel tempo, così da seguirne l’evoluzione. Per accedere è sufficiente la tessera sanitaria, che consente di creare uno storico personale delle rilevazioni consultabile anche successivamente.

L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere i servizi attivati sul territorio durante l’estate.

Per tutta l’estate, nelle Case della Comunità di Cremona, Casalmaggiore e Soresina è attivo il Cold Spot. È uno spazio climatizzato, ad accesso libero e senza appuntamento, dedicato a chi avverte un malessere dovuto al caldo. Qui è possibile ricevere una prima valutazione sanitaria e l’indicazione sul percorso di assistenza più appropriato.

Quando il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non sono disponibili, è inoltre possibile contattare il 116117, il numero europeo dedicato alle cure non urgenti, per ricevere una valutazione telefonica e le indicazioni sul percorso più adatto.

In presenza di sintomi gravi, come perdita di coscienza, difficoltà respiratoria o dolore toracico, è invece necessario chiamare immediatamente il 112.

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