Bando investimenti: un milione di euro per le imprese di Cremona, Mantova e Pavia

L’obiettivo è quello di sostenere l’acquisizione di beni strumentali e attrezzature necessari al potenziamento della capacità produttiva e al consolidamento della competitività aziendale.

Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.000.000,00 euro e finanzia l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature a uso produttivo, hardware, macchine operatrici e agricole, prevedendo contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 8.000 euro per impresa.

“Il sostegno agli investimenti rappresenta una leva strategica per rafforzare la competitività del sistema produttivo e valorizzare il tessuto economico territoriale. Con il Bando Investimenti 2026, la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia conferma il proprio impegno nel mettere a disposizione strumenti concreti per accompagnare le imprese in percorsi di sviluppo e consolidamento”, dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio.

“L’Ente camerale prosegue con determinazione la propria azione a supporto delle micro, piccole e medie imprese delle tre province, promuovendo politiche capaci di incentivare nuovi investimenti, sostenere l’innovazione e rafforzare le filiere territoriali. Il fine è quello di contribuire a un contesto economico dinamico e resiliente, attraverso misure efficaci e coerenti con le esigenze delle imprese. Sostenere chi investe, innova e genera valore è una priorità strategica dell’azione camerale”.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa iscritta e attiva nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. Sono ammissibili investimenti pari o superiori a 3.000 euro, al netto dell’IVA, realizzati a partire dal 1° gennaio 2026.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere, dalle ore 10.00 del 22 settembre 2026 alle ore 12.00 del 7 ottobre 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse a disposizione.

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