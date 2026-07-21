Cremona celebra il successo del Monteverdi Festival 2026 con numeri da record

A un mese dalla conclusione del Monteverdi Festival 2026, è il momento dei bilanci. I dati confermano il successo di un’edizione che ha consolidato il Festival tra gli appuntamenti europei di riferimento dedicati alla musica barocca e al teatro musicale antico, rafforzando il ruolo di Cremona come destinazione culturale internazionale.

Con circa 7.000 presenze tra spettacoli a pagamento ed eventi gratuiti, il Festival registra una crescita significativa, con un incremento di pubblico di oltre il 20% sugli eventi a pagamento rispetto all’edizione precedente. Un risultato che testimonia la capacità del progetto artistico di attrarre un pubblico sempre più ampio, affezionato e disposto a tornare ogni anno per vivere il Festival come un’esperienza culturale immersiva.

“I risultati del Monteverdi Festival 2026 confermano che investire nella cultura significa investire nello sviluppo della nostra città.” –dichiara il Sindaco e Presidente della Fondazione Teatro Ponchielli Andrea Virgilio– “La crescita del pubblico, l’aumento delle presenze internazionali e l’importante ricaduta sul tessuto economico locale dimostrano come Cremona sia sempre più riconosciuta nel mondo come una destinazione di eccellenza per la musica, l’arte e il patrimonio culturale. Il Festival non è soltanto un appuntamento di altissimo profilo artistico, ma un motore capace di generare valore per il territorio, coinvolgendo operatori culturali, attività economiche e cittadini.

Questi dati ci incoraggiano a proseguire con determinazione nel percorso di valorizzazione dell’identità culturale di Cremona, facendo della figura di Claudio Monteverdi e della nostra tradizione musicale un elemento sempre più distintivo della città sulla scena internazionale.

Un sincero e doveroso ringraziamento al Sovrintendente Andrea Nocerino e a tutto il team del Teatro Ponchielli, che si conferma una delle istituzioni culturali più importanti della nostra città che, anche attraverso il Monteverdi Festival, contribuisce a valorizzare la nostra identità musicale e a rafforzare il ruolo di Cremona come punto di riferimento nel panorama culturale europeo”.

Il Monteverdi Festival 2026 ha richiamato spettatori provenienti da 36 Paesi, confermando la propria vocazione internazionale. Il pubblico straniero rappresenta infatti il 18,5% delle presenze complessive, con un incremento di 6 punti percentuali rispetto al 2025.

Le provenienze principali sono Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Austria, ma il Festival ha accolto anche spettatori da tutta Europa e da Paesi extraeuropei come Australia, Corea del Sud, Stati Uniti, Israele e Sud America. Un dato che conferma come il nome di Claudio Monteverdi e la qualità della proposta artistica rappresentino un forte elemento di attrattività culturale a livello globale.

Anche il pubblico italiano continua a scegliere Cremona per il Festival, arrivando non solo dalla Lombardia ma anche da numerose regioni della penisola, in particolare da Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio.

Il Monteverdi Festival continua a generare valore non solo culturale, ma anche economico e turistico. L’edizione 2026 evidenzia infatti un pubblico che ha spesso scelto di prolungare la permanenza in città, partecipando a più eventi festival e contribuendo a una ricaduta diffusa sull’intero sistema economico locale.

Durante i weekend del Festival, le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere hanno registrato picchi di occupazione fino al 99% della propria capacità, con effetti significativi sulla ristorazione, sul commercio, sui servizi e sull’indotto turistico.

Un impatto che conferma il forte effetto moltiplicatore generato dalla manifestazione, dimostrando come la cultura rappresenti un investimento strategico per lo sviluppo della città.

L’edizione 2026 ha registrato anche una straordinaria attenzione da parte dei media. I giornalisti accreditati della stampa nazionale e internazionale hanno contribuito a raccontare il Festival, Cremona e il suo patrimonio artistico, architettonico e musicale sulle principali testate italiane ed estere: in particolare, i rappresentanti dei media stranieri sono raddoppiati rispetto allo scorso anno.

Una visibilità che rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale della città e conferma il Monteverdi Festival come uno dei principali ambasciatori culturali di Cremona nel mondo.

Il Monteverdi Festival continua a distinguersi per la capacità di coinvolgere l’intera città, trasformandola in un grande palcoscenico diffuso. L’edizione 2026 si è aperta con una Piazza del Duomo gremita per La Fortuna è un instabile Equilibrio, il grande evento nella giornata inaugurale, che ha unito il suggestivo flashmob corale e la spettacolare performance sulla corda tesa.

Un momento di forte impatto emotivo e visivo, prima del concerto inaugurale, sold out, del Vespro della Beata Vergine, nella Chiesa di Sant’Agostino. Un percorso tra opere, concerti e incontri, culminato con la novità del Concerto all’Alba, che ha richiamato una partecipazione straordinaria e superiore alle aspettative, in un’atmosfera raccolta e condivisa che ha rappresentato uno dei momenti più intensi dell’intero Festival.

Numerosi gli appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito, confermando l’apprezzamento del pubblico per un progetto artistico che ha posto al centro la vocalità, il teatro musicale monteverdiano, la ricerca scientifica e la divulgazione, proponendo un dialogo costante tra eccellenza artistica, approfondimento e accessibilità.

Anche quest’anno Cremona ha indossato simbolicamente gli abiti del Festival, con le sagome monteverdiane disseminate nei luoghi della città, contribuendo a creare un’identità visiva condivisa e un’atmosfera di festa capace di coinvolgere cittadini, visitatori e attività commerciali.

Il successo del Monteverdi Festival è stato possibile grazie alla collaborazione tra Istituzioni, enti culturali, Associazioni e realtà del territorio, in un sistema che continua ad ampliarsi coinvolgendo, oltre a Cremona, anche Lodi, Pavia, Crema e Mantova.

Un Festival che conferma inoltre la propria vocazione inclusiva, portando la musica di Monteverdi anche nei luoghi della fragilità e della cura; particolarmente significativi gli appuntamenti ospitati presso la Fondazione Occhi Azzurri e la Casa di cura Ancelle della Carità e il progetto Monteverdi Accessibile, che ha reso fruibile a persone con disabilità sensoriali una delle produzioni operistiche in cartellone. Il Festival riafferma così il proprio valore sociale e culturale e la capacità di costruire relazioni, partecipazione e benessere.

Accanto al successo di pubblico e di critica, il Monteverdi Festival 2026 ha consolidato in modo significativo anche la propria presenza digitale. I canali social del Festival hanno accompagnato quotidianamente la manifestazione, raccontandone non solo gli spettacoli, ma anche i retroscena, i protagonisti, le prove, i luoghi simbolo e l’atmosfera che ha animato Cremona durante le settimane della manifestazione, confermandosi così non soltanto un canale di comunicazione, ma una vera estensione dell’esperienza del Festival

Una narrazione capace di coinvolgere sia il pubblico presente sia una comunità internazionale sempre più ampia, contribuendo ad amplificare la visibilità del Festival ben oltre i confini cittadini. Nel corso dell’edizione 2026, i contenuti pubblicati su Facebook e Instagram hanno raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni, mentre la community dei canali ufficiali è cresciuta di oltre il 30% rispetto all’edizione precedente.

Particolarmente significativo è il profilo del pubblico digitale raggiunto: una platea trasversale dal punto di vista anagrafico, con una distribuzione equilibrata delle diverse fasce d’età e una provenienza geografica che rispecchia quella registrata dal pubblico in presenza. Le principali audience online coincidono infatti con i territori che hanno maggiormente partecipato al Festival, confermando come la comunicazione digitale sia diventata uno strumento strategico di promozione culturale e turistica, capace di rafforzare il legame con il pubblico e di attrarre nuovi visitatori verso Cremona.

“Il Monteverdi Festival 2026 conferma la forza di un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere e a rafforzare il ruolo di Cremona nel panorama culturale internazionale”. –afferma l’Assessore al Turismo e alla città della musica Luca Burgazzi– “L’aumento del pubblico, la crescita delle presenze straniere e l’importante ricaduta sul sistema turistico e commerciale dimostrano come la cultura rappresenti una leva strategica per lo sviluppo della città.

Il Festival valorizza l’eredità di Claudio Monteverdi e, al tempo stesso, racconta al mondo una Cremona dinamica, aperta e capace di coniugare eccellenza artistica, partecipazione e attrattività. Un’esperienza che coinvolge l’intera comunità e che contribuisce a consolidare la nostra identità di Città della Musica.

Risultati come questi rafforzano il percorso che abbiamo intrapreso e rappresentano un patrimonio importante anche in vista della candidatura di Cremona a Capitale italiana della Cultura 2029. Il Monteverdi Festival dimostra infatti come investire nella cultura significhi costruire opportunità, relazioni e futuro per il territorio”.

Eccellenza artistica, attrattività internazionale, sviluppo economico e partecipazione civica. Un’edizione che lascia in eredità non solo numeri importanti, ma un’immagine ancora più forte di Cremona come città della musica, della bellezza e dell’accoglienza, pronta a guardare con ambizione alle prossime sfide internazionali. Un modello di crescita, in cui cultura, turismo e comunità procedono in parallelo.

© Riproduzione riservata