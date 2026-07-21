Violento scontro tra due auto tra Castelleone e Fiesco, 56enne in gravi condizioni
Una Polo proveniente dall'Abbadia si è scontata ieri nel tardo pomeriggio con una Yaris lungo la sp 20. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. La donna priva di conoscenza è stata portata all'ospedale di Bergamo
Uno scontro da brividi tra due auto, quello avvenuto tra una Toyota Yaris e una Volkswagen Polo nel tardo pomeriggio di ieri 20 luglio lungo la sp20 che collega Fiesco a Castelleone, di fronte all’Agriturismo Mulin Visconti.
La Polo proveniva da Abbadia e si stava immettendo sulla provinciale. Proprio in quel momento la Yaris stava percorrendo la provinciale in direzione Castellone e l’impatto è stato inevitabile. La Yaris è stata colpita lateralmente, quindi ha sbalzato andando a finire contro il guardrail. Da qui si è ulteriormente cappottata un paio di volte per poi piombare sulla sede stradale sulle quattro ruote.
In un primo momento è intervenuta la Polizia Stradale, quindi i Carabinieri di Castelleone che hanno eseguito i rilievi i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Nessuno degli occupanti è rimasto incastrato ma la conducente della Yaris, una 56enne residente nel Cremasco, era incosciente per cui è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo.
Il conducente della Polo – un uomo di 78 anni – e la moglie di 75 residenti in provincia di Lodi, hanno riportato ferite meno gravi e dopo i primi soccorsi sono stati trasportati all’ospedale di Cremona. Sul posto due ambulanze, della Croce Verde di Castelleone della Croce Rossa.
Vista la gravità del sinistro, entrambi i veicoli sono stati sequestrati dai militari di Castelleone.